桃園石門水庫於1956年建置，當時有不少居住在復興區的原住民配合遷村，許多人遷移至觀音地區定居，為讓原民朋友們也能學習正確防災知識，桃園市政府消防局新坡分隊27日在觀音區原住民集會所廣福活動中心，舉辦防火宣導暨CPR操作體驗活動。

新坡分隊分隊長張家瑋表示，現場的原民朋友都相當踴躍的參與活動，充分展現原民朋友開朗的個性。這次的宣導內容包括「用火、用電安全」、「火場避難逃生」、「CPR操作體驗」及推廣「安裝住警器」與「熱水器汰換遷移補助」。

張家瑋提醒民眾，如遇火警一定要保持冷靜，且記住2點逃生法則「小火快逃、濃煙關門」。他解釋，火場中濃煙才是致命殺手，千萬不能躲在浴室，因塑膠材質的浴室門不耐高溫且有透氣孔，雖有水但卻難以阻隔致命濃煙。

第三大隊大隊長殷明坤說，近日氣溫降低，提醒原民長者要多留意健康狀況及保暖，家中使用熱水器應特別注意環境通風，選擇安裝正確的熱水器型式，避免一氧化碳中毒。