大陸35歲「流量女王」楊冪以甜美臉蛋與火辣身材受到大批海內外粉絲的愛戴，加上自然又細膩的演技，讓她即使經歷生子、離婚，人氣始終屹立不搖，廣告、代言從不間斷。而近日她出席品牌活動時，雖穿著一件火辣的洋裝，但腳上卻踩著拖鞋現身，引起網友熱烈討論。

楊冪近日受到品牌邀請出席活動時，以一襲oversize的西裝外套，搭配細肩帶胸口交叉的緊身洋裝與透膚長襪，大秀凹凸有致的身材曲線，期間她的外套還不斷滑落，讓白皙香肩及「絕對領域」一覽無遺，加上楊冪真摯又性感的眼神，瞬間電暈一票粉絲。

但在釋出的照片中，有眼尖的網友發現，楊冪雖上半身打扮的一樣性感有型，但腳上卻穿著黑色洞洞拖鞋，大家才知道原來她是為了自己所代言的洞洞鞋品牌站台，不過整體造型竟一點都不違和，讓網友們忍不住大讚「這種鞋只有楊冪能駕馭」、「大概只有楊冪能把洞洞鞋穿得這麼時尚」、「為什麼老婆穿洞洞鞋還能這麼好看，真是美死我了」、「美到受不了」、「顏值果然還是有差」引起網友熱烈討論。

另外，楊冪近日也推出新作品《斛珠夫人》，並在劇中飾演女扮男裝的「海市」，而此劇開播以來話題不斷，除了劇中男女主角的感情戲受到矚目外，楊冪在劇中的古裝扮相也同樣受到網友好評，使她人氣再度飆升。