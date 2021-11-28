據中新社報導，「聚合兩岸智慧，共建美麗連江」在閩台籍專家學者、企業家代表鄉村振興經驗分享會26日在福建福州連江縣舉行，台灣文化創意產業學會理事長李健果以《打造鄉村文旅產業，玩轉連江藍色資源》為題進行專家講座。他建議，「連江縣位於閩江出海口、兩岸交流的前沿，有豐富的海洋資源，多元多變的自然地理地形，很適合借鑒台灣經驗發展親子家庭自駕遊。」

結合台灣發展鄉村文旅的經驗，李健果從美學、人情、趣味、時潮、體驗和解釋等元素為切入點對連江文旅產業進行剖析。他建議，連江應立足地理、生態資源和文化產業資源優勢，創新發展思路，以產業助推鄉村振興，念好「山海經」。

連江縣地處福建省東部沿海，與台灣、馬祖列島一衣帶水，地緣相近、血緣相親、文緣相通、商緣相連。2015年「黃岐—馬祖」航線開通，成為兩岸最短客運航線，被台胞稱為「海上巴士」。2019年12月，福建連江向馬祖近期供水工程在黃岐啓用，兩岸融合發展走出重要一步。

近期，連江縣開展「在閩台籍專家學者助力連江鄉村振興現場會暨連江縣台灣人才活動周」系列活動，包括台灣團隊鄉建鄉創合作項目考察等內容，借助台籍專家學者及優秀台灣青年創業團隊的智慧和力量，助力連江鄉村振興及對台融合發展。

李健果在台灣曾從事媒體行業十餘年，走遍了大大小小的鄉村，採訪鄉村旅遊、民宿產業、社區營造的發展現狀。「大陸幅員遼闊，鄉村類型多樣，不一定適合複製台灣的模式，但可以借鑒很多經驗。」李健果說，連江具有深厚的傳統漁業文化、精彩的畲族民族風情、傳統古城建築、華僑商貿文化等，都可以成為鄉村旅遊的人文優勢。

近日，兩岸專家、學者深入連江縣山區沿海平原鄉鎮，實地走訪了長門村、小滄村、七里村、同心村等正在實施中的閩台鄉建鄉創合作項目。

維哲環境與設計理論研究室主理人張示霖對小滄村的好山好水印象深刻。「小滄村地處福州市第二飲用水源保護區內，經濟發展受限。但是這裡優越的生態環境也可以成為鄉村振興的優勢。」張示霖說，突出地方特色是鄉村振興的關鍵。

福建工程學院互聯網經貿學院台籍教師曾俊傑則注意到了小滄村的畲族傳統服飾和古老的織布機。他認為，應該把當地的鄉村旅遊與畲族文化相連接，注入更多畲族風情體驗，寓教育於休閒，這樣才能延長遊客停留的時間，拉長休閒觀光產業鏈。

曾俊傑也認為，連江特產鮑魚，也可以打造成鄉村旅遊的「IP」。「在台灣屏東，我們有黑鮪魚文化觀光季，就是一次成功的事件行銷。」曾俊傑說，黑鮪魚文化觀光季就是結合屏東自然景觀資源、農漁特產文化以推廣觀光旅遊，連江也可以借鑒這一經驗打造「鮑魚文化季」。

「連江縣台灣人才驛站」暨連江縣台港澳交流中心、連江縣台屬聯誼會在26日上午揭牌。與會人員除了聆聽在閩台籍專家學者和企業家代表分享鄉村振興先進經驗，還圍繞鄉建鄉創產業合作的有關構想、台灣人才就業創業現狀等議題展開主題沙龍活動。