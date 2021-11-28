4大公投案將於12月18日舉行投票，民進黨農委會主委陳吉仲卻語出驚人，以人類的保健食品比喻豬吃萊克多巴胺，引發輿論譁然，也因此被封為行政院新三寶之一。事後陳吉仲喊冤表示，自己並沒有說萊劑是人類的保健食品。而據最新輿情「民調」顯示，民進黨負面聲量突破5.7萬，遠超4.7萬的國民黨，顯示未來在該議題的負面聲量恐再升高。

《TPOC台灣議題研究中心》近日透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，分析近1個月以來，反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選等4大公投案網路討論熱度，結果發現，重啟核四一案聲量持續居冠，平均每日聲量有1.1萬則，由於藍營執政縣市首長對核廢及核安的態度備受關注、公投說明會正反方激辯等因素，核四案一直是藍綠交鋒的主要戰場，然而，自陳吉仲失言驚吐「保健食品說」提油救火後，在野黨撿到槍乘勝追擊，反而讓反萊豬聲量瞬間飆升，一舉成為最熱門的議題，24日當日聲量達1.2萬，反超核四公投案。

4大公投案網路聲量走勢圖。（圖／翻攝自 TPOC台灣議題研究中心 網站）

過去一個多月的時間中，民進黨全面啟動公投宣講，反萊豬的討論聲量卻不慍不火，究其原因，可能係因萊豬進口爭議自去年一路延燒至今，雙方攻防已告一個段落，導致聲量聚焦於重啟核四公投，而與此同時，近期有媒體民調顯示，反萊豬一案「同意票」與「不同意票」有拉近現象。

民進黨之所以能趁全國關注核四一案時，讓國人逐漸接受反萊豬「不同意」，歸功於其精心設計的宣傳策略，TPOC研究民進黨公職人員、外圍側翼粉專近期談論反萊豬一案的論述內容發現，其宣傳主軸除了強力宣傳「四個不同意，台灣更有力」，佔整體討論的33％外，關鍵就在於避談萊豬進口的食安爭議，強調進口萊豬能夠「拉近台美關係，走向國際社會」，佔整體討論的31％。

反萊豬公投：國民黨、民進黨 網路正負面聲量分析。（圖/翻攝自 TPOC台灣議題研究中心 網站）

民進黨深知民眾對萊克多巴胺的負面觀感根生蒂固，想要破除此一觀念並不容易，因此乾脆把心力放在「親美vs反美」上，除了正面宣傳進口萊豬的好，也將國民黨塑造成反美的一方，討論內容中稱國民黨「吃美牛卻反美豬」的聲量佔14％，其餘任何有關萊豬的食安爭議，基本上不存在於近期綠營的討論範疇中，對比民調結果顯示，民進黨這樣的宣傳策略也有一定成效。

不過，民進黨精心佈局的宣傳策略被陳吉仲拋出的「保健食品說」打亂，雖然民進黨在當天力挽狂瀾發新聞稿、透過臉書澄清回應，仍難平息民眾怒火，批評聲浪一波波，如國民黨批評，請民進黨高官包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人，「1天1萊劑」來保健身體、中廣董事長趙少康則反問政府「怎不下令台灣豬吃萊克多巴胺？」頓時間反萊豬一案的討論焦點再度回到萊克多巴胺的食安問題上。

整體而言，民進黨和國民黨在反萊豬議題上的正負聲量，民進黨負面聲量突破5.7萬，遠超4.7萬的國民黨，正面聲量比例也是藍營佔優勢。陳吉仲拋出「保健食品說」後，民進黨未來在該議題的負面聲量恐再升高，也讓人民終於看破執政黨手腳：原來拆彈確保執政穩定才是首要任務，民眾的健康和食安只不過是大局為重下的犧牲品罷了。