桃園市桃園區中路一號社會住宅28日舉行入住茶會活動，市長鄭文燦表示，為了提供陸續完工的社宅住戶更優質的服務，市府於10月成立地方層級、專責為服務社會住宅的法人機構「桃園市社會住宅服務中心」，將朝向企業經營模式，協助市府更有效營運管理社會住宅。

鄭文燦說，中路一號社宅可供169戶入住，目前入住率約9成，1、2樓將進駐店鋪與辦公室，包括中高齡就業服務中心、社區心理衛生中心，同時因鄰接司法園區，將以社區共享的理念，提供部分辦公室讓鄰近律師事務所申請。

鄭文燦提及，中路一號有4成政策戶、6成一般戶包括安置正光警察宿舍的退職人員，中籤率12％，代表需求率高，市府將持續努力增加社宅數量，盼提供多元友善、隨到隨辦的服務。

談及桃園市社會住宅服務中心，鄭文燦表示，該中心建置「智慧社宅APP」讓住戶可以一指申請修繕、繳費、預約社宅公共空間、意見反應等食衣住行育樂功能，目前社宅中心已接軌中路一號等4處共1153戶社會住宅的營運，預計2022年將替約4000戶居民提供專業服務。

鄭文燦說明，社會住宅服務中心提供眾多貼心服務，包括二手市集、課後照顧、社宅讀書會，盼讓社宅住戶享受最優質的服務與生活空間。此外，未來中路三號、中路四號社宅也將設置青電商創業基地及青創中心，並規畫幼兒園公托中心。

桃園社會住宅逐漸成形，鄭文燦表示，社宅共規畫1.2萬戶，其中12處共4000戶由中央負責、38處共8000戶由地方負責，且若與農水署合作，或都市更新分配到新的社宅，將持續滾動增加數量，目前市府已啟動興建30處，目前4座營運中，啟用數1153戶，預計2022年預計達13處共4000戶可完工並持續入住。