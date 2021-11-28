台南市1名70多歲的黃姓婦人，今年7月住進永康奇美醫院加護病房，由於同一空間還有另名肺結核病患者，但134天後院方才通知黃婦採檢血液與痰液培養，釐清有無感染肺結核病。家屬不滿拖延這麼久，控訴醫院「螺絲鬆了」；但院方強調，絕無延誤。

台南市政府衛生局則指出，該名病患9月被驗出有肺結核病，院方立即進行疫調及疫情追蹤，還回推到3個月前住在加護病房期間，因此匡列黃婦等72名接觸者，但經X光及抽血檢驗等2種結核病檢查後，目前X光部分並無發現，至於抽血檢驗還在進行中。

據了解，黃婦是在今年7月8日至12日期間，與這名肺結核病患同住永康奇美醫院加護病房，但直到本月18日才被通知採檢血液與痰液培養，釐清有無感染肺結核。家屬不滿拖延這麼久，控訴院方「螺絲鬆了」。

院方解釋，該結核病患者入院時並無病史，也沒有傳染性結核病的跡象，鑑於加護病房是開放空間，收治的個案都是危急個案，也都具有各種風險；病人確診後，也沒有與黃婦住在同一病房，院方依疾管署頒發的「結核病防治」流程處理，第一時間即進行陽性個案隔離、病人匡列及檢查追蹤，並無延誤情事，希望家屬能夠體諒。