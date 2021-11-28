新北市長侯友宜、漁業署長張致盛、宜蘭縣長林姿妙（由左至右）現切黑鮪魚生魚片。（王揚傑攝）

板橋區農會活力超市廣場蘇澳區漁會「黑鮪魚產季行銷」活動。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙及漁業署長張致盛，今（28日）共同出席板橋區農會活力超市廣場蘇澳區漁會「黑鮪魚產季行銷」活動，見證蘇澳漁會與新北市農會、板橋、汐止、深坑、三峽區農會及台北市農會等6間農會簽署合作意向書，未來將提供雙北民眾最新鮮、最優質的宜蘭漁產品。

農委會漁業署長張致盛致詞時表示，台灣302家農會、40家漁會，結合起來就是台灣農產品最大的銷售鏈，把蘇澳區新鮮的漁獲直接送到台北、新北，透過農會輸送給消費者，1個半小時就可到消費者手上，和在餐廳吃一樣新鮮，農、漁會合作開創了新鮮限定、衛生限定、安全有保障的模式。

侯友宜表示，新冠肺炎疫情趨緩後，更重要的是如何促進疫後經濟，藉由新北市農會與蘇澳農漁會簽署合作備忘錄，透過農會、超商及電商平台等行銷通路，讓宜蘭縣南方澳新鮮又美味的黑鮪魚直接送到新北市民手上，也讓市民的高消費實力，幫助宜蘭縣漁民度過疫情難關，同時品嚐到最讚的黑鮪魚。

宜蘭縣長林姿妙說，因為疫情的關係，讓漁民非常辛苦，捕獲的魚沒辦法行銷，這次透過農、漁會合作，把宜蘭最好的漁產品行銷到新北，讓大家吃到最新鮮的黑鮪魚，也歡迎大家到好山好水的宜蘭，南方澳的黑鮪魚真的很讚！

蘇澳區漁會理事長蔡源龍感謝農委會、新北市政府及宜蘭縣政府的鼎力協助，發揮兩縣市通路價值，提供消費者線上、線下選購優質農漁產品，歡迎民眾趕緊搶購肥嫩鮮美的黑鮪魚。

提供場地的板橋區農會理事長郭進源為刺激買氣及表達合作誠意，率先購買3600罐鮪魚罐頭，獲得全場熱烈掌聲。

新北市農業局表示，民眾可上「美味農業得來速」網頁購買蘇澳漁會的黑鮪魚、水煮鮪魚紅燒菇之鰻、鯖魚腹肉等罐頭系列商品，還有宜蘭海撈鮮蝦長角鬥士赤蝦製成的「嬌澳蝦餅」、與冬山鄉優質米製成的鬥士蝦乖乖，數量有限，要買要快。