你的錢包習慣放多少現金？這個問題見仁見智，有一名網友近日在ATM領錢，發現機台上被遺留的小白單，很多張都是一次只領一千，讓他好奇有經濟能力的上班族會這樣做嗎？貼文也引發網友熱議，除了電子支付普及外，還有3種考量會只領一千。

原PO在PTT八卦板發文表示，在ATM領錢的時候，看到許多被亂丟的小白單，出自好奇心就拿起來看看，沒想到很多張的提領金額都只領1000元，讓他猜測「這應該是學生還是剛出社會的吧」，好奇超過30歲的人會只領1000元嗎？

不少網友認為現今電子支付普及，只領1000元也很正常，「有信用卡跟行動支付後幾乎沒在領錢了」、「現在很少用到現金了吧？」、「手機支付，領1000只是擺錢包急用」、「我錢包只放一千五跟證件，消費用刷卡或手機支付」。

也有人透露是換零鈔方便，以免遇到店家找不開的狀況，「只領一千換新百元鈔，皮夾沒在放舊鈔的」、「本來都領5千，後來有小額感應刷卡+電子支付，就改成領10張1百元，可以撐一星期」。

還有人是出自風險管理，「不帶證件領1000，皮夾掉了比較不心疼」、「等等你被搶或著掉皮包，就會後悔了」，另一派則是預算考量，避免領太多亂花，「只領1000方便控制開銷」、「控制花費啊」。

部分網友覺得只帶1000元太少，「大部分都用刷卡或行動支付，不過我還是習慣皮夾放1到3千」、「皮包只放3000現金，一個月補一次」、「出雙北很少行動支付，就要領比較多」。