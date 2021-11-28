為支持綠能產業、加強推動綠色金融，協助政府與顧客達成碳排轉型目標，兆豐銀行舉辦「淨零轉型 兆豐同行」系列ESG講座，已在25日舉行首場，並特別邀請元晶太陽能董事長廖國榮以及聯合再生能源董事長洪傳獻擔任主講人，探討有關再生能源實務上的相關議題，而兆豐銀行董事長張兆順、董監事、高階經營團隊及海內外分行亦共同視訊參與講座，顯見對淨零減碳議題的高度重視。

兆豐銀行支持綠能產業、積極推動ESG企業永續經營及綠色金融，目前融資金額已逾6500億元；對於兆豐銀行在永續金融的作為，兆豐銀指出，除了遵循母公司兆豐金控制定的永續金融政策，將資金運用於永續相關計畫，創造經濟成長與環境保護並存的商業模式，並發展具ESG效益的永續金融商品及服務，包括兆豐銀已在去年發行10億元的綠色債券，今年亦持續參與環境保護相關倡議及活動、主辦多件綠能相關聯貸案等，第三季也已簽署赤道原則，將ESG因子納入徵審作業流程，持續發揮金融業的永續影響力。

此次受邀主講的元晶太陽能、聯合再生能源在減碳排、綠能領域各有亮點。對此兆豐銀說明，元晶太陽能以自創品牌「TSEC」拓展市場，擁有全台灣產能最大、自動化程度最高的先進太陽能電池及模組廠，具備一站式專業服務電廠建造及維運系統商，深耕台灣多年，在全台近300個場所興建屋頂型、地面型及水面型等各式太陽能案場。

而聯合再生能源，兆豐銀說明，是以系統業務及模組品牌為主的商業模式積極發展太陽發電系統開發建設及提供電站資產管理的服務，是台灣最大的太陽能系統開發建設商，該公司積極響應政府政策，預計將於2022年開發100MW的漁電共生太陽能案場，並於地層下陷地區及不利耕作農地開發約200MW左右的太陽能案場，全年總計應可開發300MW的太陽能案場，對台灣綠能創能可做出極大貢獻。