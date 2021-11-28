曾於2017年向中國進出口銀行貸款進行擴建工程的烏干達恩德培國際機場，日前傳出因無力償還貸款，在要求重新進行貸款談判遭北京拒絕後，可能由中資的進出口銀行進行接管。

《德國之聲》引述非洲坦尚尼亞《公民報》報導，2015年11月同中國進出口銀行與烏干達簽署了一項協議，以2%的利率借款約2億美元用於恩德培（Entebbe）國際機場的改擴建工程。該機場建於1951年，隨著烏干達的經濟和人口發展，原先的機場設施已無法滿足日益增長的航空運輸需求。

報導指出，這項貸款協議期限為20年，包括7年寬限期只付息不還本，但寬限期將於明年到期，烏干達最近發現可能無法在寬限期後依約償還貸款，曾派出官方代表團前往北京，希望就貸款協議中有爭議的條款重新談判，但提出的條件遭中方銀行拒絕。

所謂有爭議條款包含貸款銀行可批准年度和月度運營預算、有權檢查烏干達政府和民航局（UCAA）的帳務等，而位於北京的中國國際經濟貿易仲裁委員會（CIETAC）則被授權為解決爭端的單位。

烏干達民航局表示，與中國簽訂的融資協議中的一些條款表明，恩德培國際機場和其他相關資產可能會在仲裁後被中國進出口銀行扣押並接管。由於烏干達政府在原協議中承諾放棄國際豁免權，因此機場失去受國際仲裁保護的機會。該國財政部長上周也因這項貸款的不當處理方式向議會道歉。

位於首都坎帕拉以南的恩德培機場是烏干達唯一的國際機場，每年旅客輸送量接近200萬人次。目前該機場的改擴建工程進度已達到3/4，跑道、停機坪、貨運中心已完工，僅剩下貨運中心變更、舊貨運樓拆除以及新建客運航站樓等工程仍在進行。翻新後的機場每年可增加50%旅客容量，航站設備更現代化，並新增貨運中心和停車場，以處理預期增加的交通量。

烏國檢察總長基里奧瓦（Kiwanuka Kiryowa）認為不需為此過度擔心，因為烏干達的財產沒有被抵押。他指該貸款僅是一份商業合同，不需要修改。萬一烏干達民航局沒有足夠的收入來償還貸款，烏國政府將會介入。

中國進出口銀行在烏干達貸款項除恩德培機場工程外，還包括2個主要電力項目 -- 卡魯馬（Karuma）和伊辛巴（Isimba）水電站約85%的資金，此外還資助並建造了坎帕拉通往恩德培的4.76億美元的恩德培高速公路。

向中國借貸而還不出款項的國家並不少見，例如斯里蘭卡即在2017年由於未能支付數十億美元貸款，將其漢班托塔港（Hambantota Port）以99年的租期轉讓給中國。類似的情況也曾在肯亞發生，但肯亞政府出面澄清：即使該國無法如期償還超過32億美元的貸款，該國的重要經濟港口蒙巴薩港（Mombasa Port）也不會落入中國手中。