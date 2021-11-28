秋鬥行腳行經中部，台中市黎明幼兒園園長林金連11月28日特別邀請秋鬥主要成員到黎明幼兒園參與「反萊豬、護藻礁」晚會；珍愛藻礁公投領銜人潘忠政上台直指，蔡英文總統三天前到觀新藻礁視察說「三接沒有蓋在藻礁上」是睜眼說瞎話，不然就是非常昏庸、無知，不認識藻礁，這是國際級醜聞。
黎明幼兒園因土地重劃被迫拆遷，林金連投身土地正義活動，他說，村莊重劃後三年，造成52人不幸犧牲，直到2020年，已有幾將200位村民紛紛不幸往生，他也特別在黎明幼兒園園區內為迫遷而抑鬱犧牲生命的村民立碑，11月28日在秋鬥成員見證下舉辦立碑揭幕儀式。
這場晚會也邀請到土盟、秋鬥行腳等成員到場，哲學歌手沈懷一也到場演唱他自己創作詞曲的秋鬥戰歌以及反萊豬、護藻礁的主題歌曲，並請來民間反瘦肉精聯盟李建誠、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政、彰化醫界聯盟醫師蔡志宏、錢建文以及土盟榮譽理事長徐世榮等人上台發表演說。
潘忠政感慨，藻礁議題從2012年開始，民進黨上台那個曾經的戰友變成珍愛藻礁運動最痛、最難堪的敵人。他表示，三天前蔡英文總統說，三接沒有蓋在藻礁上，一個國家的元首，自己眼前看到的就是在破壞藻礁的現場，卻說三接沒有蓋在藻礁上，這是睜眼說瞎話，不然她就是非常的昏庸、無知，根本不認識藻礁，這是國際級的醜聞。
潘忠政說，2013年蔡英文就到潭藻礁寫下「藻礁永存」，她寫下這四個字後，國民黨馬上在2014年7月7日把觀新藻礁劃為野生動物保育區，可是民進黨上台之後竟然要成為藻礁的世紀殺手，一路蠻橫的讓環評案輾壓過關，這個背後就是官商勾結，吳志揚沒當選，但鄭文璨當選後選擇魔鬼的交易，之後就一路輾壓到現在。
潘忠政說，走向公投的路非常艱辛，今年三月送出72萬張公投連署書後，公投案成立了，就看到網軍、經濟部、開發單位不斷發梗圖洗腦民眾，現在還要透過2100場說明會，把人民洗腦國家缺電，三接不蓋中南部民眾的肺就要來換藻礁，但台灣不缺電，不必用中南部的肺來換藻礁，有很多方案可以達到不必用三接可以很自然的能源轉型。
潘忠政也說，當蔡英文說三接沒有蓋在藻礁上，媒體突然又開始對藻礁議題感興趣了，因為如果到現場、看過照片，一定很清楚，這就是蓋在藻礁上，總統說這樣的謊言一定會在未來發酵，全國人民都會開始認真檢視總統的發言是真是假？我們公投會贏就是人民想得到真相，而事實會不斷出來，他相信包括萊豬和藻礁的議題，人民會透過討論、思辨讓真相浮現，最後贏得勝利。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。