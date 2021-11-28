台中市黎明幼兒園園長林金連11月28日特別邀請秋鬥主要成員到黎明幼兒園參與「反萊豬、護藻礁」晚會。（馮惠宜攝）

晚會也邀請到哲學歌手沈懷一到場演唱他自己創作詞曲的秋鬥戰歌以及反萊豬、護藻礁的主題歌曲。（馮惠宜攝）

蔡英文稱「三接沒有蓋在藻礁上」 潘忠政痛批國際醜聞。

秋鬥行腳行經中部，台中市黎明幼兒園園長林金連11月28日特別邀請秋鬥主要成員到黎明幼兒園參與「反萊豬、護藻礁」晚會；珍愛藻礁公投領銜人潘忠政上台直指，蔡英文總統三天前到觀新藻礁視察說「三接沒有蓋在藻礁上」是睜眼說瞎話，不然就是非常昏庸、無知，不認識藻礁，這是國際級醜聞。

黎明幼兒園因土地重劃被迫拆遷，林金連投身土地正義活動，他說，村莊重劃後三年，造成52人不幸犧牲，直到2020年，已有幾將200位村民紛紛不幸往生，他也特別在黎明幼兒園園區內為迫遷而抑鬱犧牲生命的村民立碑，11月28日在秋鬥成員見證下舉辦立碑揭幕儀式。

這場晚會也邀請到土盟、秋鬥行腳等成員到場，哲學歌手沈懷一也到場演唱他自己創作詞曲的秋鬥戰歌以及反萊豬、護藻礁的主題歌曲，並請來民間反瘦肉精聯盟李建誠、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政、彰化醫界聯盟醫師蔡志宏、錢建文以及土盟榮譽理事長徐世榮等人上台發表演說。

潘忠政感慨，藻礁議題從2012年開始，民進黨上台那個曾經的戰友變成珍愛藻礁運動最痛、最難堪的敵人。他表示，三天前蔡英文總統說，三接沒有蓋在藻礁上，一個國家的元首，自己眼前看到的就是在破壞藻礁的現場，卻說三接沒有蓋在藻礁上，這是睜眼說瞎話，不然她就是非常的昏庸、無知，根本不認識藻礁，這是國際級的醜聞。

潘忠政說，2013年蔡英文就到潭藻礁寫下「藻礁永存」，她寫下這四個字後，國民黨馬上在2014年7月7日把觀新藻礁劃為野生動物保育區，可是民進黨上台之後竟然要成為藻礁的世紀殺手，一路蠻橫的讓環評案輾壓過關，這個背後就是官商勾結，吳志揚沒當選，但鄭文璨當選後選擇魔鬼的交易，之後就一路輾壓到現在。

潘忠政說，走向公投的路非常艱辛，今年三月送出72萬張公投連署書後，公投案成立了，就看到網軍、經濟部、開發單位不斷發梗圖洗腦民眾，現在還要透過2100場說明會，把人民洗腦國家缺電，三接不蓋中南部民眾的肺就要來換藻礁，但台灣不缺電，不必用中南部的肺來換藻礁，有很多方案可以達到不必用三接可以很自然的能源轉型。

潘忠政也說，當蔡英文說三接沒有蓋在藻礁上，媒體突然又開始對藻礁議題感興趣了，因為如果到現場、看過照片，一定很清楚，這就是蓋在藻礁上，總統說這樣的謊言一定會在未來發酵，全國人民都會開始認真檢視總統的發言是真是假？我們公投會贏就是人民想得到真相，而事實會不斷出來，他相信包括萊豬和藻礁的議題，人民會透過討論、思辨讓真相浮現，最後贏得勝利。