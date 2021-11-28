台北時間11月28日18:52，秘魯北部發生規模7.4的強烈地震，震央位在里馬奇湖(Lago Rimachi)以西10公里處，當地並沒有太大的市鎮，尚未傳出災情。不過這場地震就連鄰國厄瓜多、哥倫比亞也都有感。

根據美國地調所(USGS)的資料，這場地震位在秘魯北部達特姆德爾馬拉尼翁省(Datem del Marañón)的聖瑪利亞德涅瓦鎮(Santa María de Nieva)以東98公里處，其震央深度為112.5公里，屬深源地震，因此地表的強度可能會有所緩和。

秘魯北部地震的震央在雨林之內，附近並沒有較具規模的城鎮。(圖/USGS)
秘魯北部地震的震央在雨林之內，附近並沒有較具規模的城鎮。(圖/USGS)

文章來源：Major magnitude 7.5 earthquake - 43 km northwest of Barranca, Datem del Marañon, Loreto, Peru, on Sunday, Nov 28, 2021 5:52 am (GMT -5) - 32 minutes ago

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