中央氣象局表示，明天(29日)天氣較暖，不過水氣多，天氣較不穩定，周二(30日)冷鋒先通過，北部有雨並率先降溫，冷雨過後，將逐漸轉乾，周三(12月1日)全台將有感轉冷，此波冷空氣可能達到大陸冷氣團等級。氣象專家吳德榮指出，周三至周六乾冷空氣籠罩，夜間因強輻射冷卻加成，早晚氣溫驟降，北台灣平地最低溫恐下探10度左右，竹苗平地甚至更低。

一張圖看本周天氣，周三起各地有感轉冷，明顯​降溫。(圖/氣象局)

氣象局發布大雨特報，南方雲系北移及東北風影響，今(28日)晚至明(29日)綠島、蘭嶼及基隆北海岸、宜蘭地區有局部大雨發生的機率。明天冷空氣減弱，各地氣溫稍稍回升，西半部及馬祖、澎湖雲量偏多，偶有短暫雨。

28至29日定量降水預報。(圖/氣象局)

周二(30日)鋒面通過、接著冷空氣南下，目前資料顯示冷空氣強度接近大陸冷氣團，北台灣白天溫度不升反降，天氣轉冷，其他地方下半天後也有冷的感覺；北部及東半部白天有局部短暫雨，晚上開始水氣減少，天氣轉乾，中南部為多雲到晴。

周三至周四(12月1日、12日2日)清晨冷空氣影響較明顯，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，高溫也會下降；周四白天至周六(12月4日)冷空氣稍減弱，白天氣溫稍回升，不過早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；水氣少，各地大多為多雲到晴，僅大台北及東半部地區有零星短暫雨；氣象局提醒，冷空氣影響的這段期間，由於水氣偏乾，夜晚清晨可能有輻射冷卻作用，預計中部以北及宜蘭地區低溫12至14度，其他地區15至17度，局部空曠地區溫度會更低。

下周日(12月5日)冷空氣進一步減弱，西半部地區要留意日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，大台北及東半部地區有零星短暫雨。12月6日至8日各地早晚仍然偏冷涼，中南部地區需注意日夜溫差；東半部及大台北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。