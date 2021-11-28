110學年度全國各級學校民俗體育競賽28日在吳鳳科大繼續進行第2天的賽程，下午登場的菁英賽挑選6組比賽的「特優」學校進行最後PK，選出冠軍中的冠軍，彰化芳苑國中完勝新北雙溪國中，拿下民俗體育國中舞龍競賽史無前例的「8連霸」、菁英賽「3連霸」。

今天續進行文陣、台客獅和舞龍、醒獅等4項比賽，上午十時半舉行開幕典禮，吳鳳科大校長蔡宏榮、國立體育大學副校長黃東治和國立中正大學教授林晉榮都在致詞時誇讚這項比賽將民俗體育系統化、並走向國際化的雙重貢獻。尤其20年前從原來的1000人規模發展至今日

的7000人，數倍的成長，顯見民俗體育已在國內紮下根基。

文陣的比賽加入許多少見的元素。位於萬金教堂旁的屏東縣立赤山國小的「七響陣」，手拿乾隆棍唱出七響調，即將失傳的東西喜見有國小傳承。而高雄市中芸國中的「牛犁陣」，指導老師說，「牛犁歌」很多人聽不懂，所以改良成「四季紅」和「丟丟咚」，打扮花枝招展的男女生還撞屁股「打情罵俏」，很多人都莞薾一笑。

今年戰鼓是一場服裝秀，中式戰服、日式和服已不稀奇，首度參加這項比賽的台北市青年高中十位女戰士的黑金戰服，委由服裝設計名師設計，每套價值上萬元，造型獨特的頭巾、飄逸的長裙，更顯氣勢十足。

這項比賽從108年起加碼舉行最後總冠軍的菁英賽，今年共選定6個組別的前兩名特優再做最後一場PK，彰化芳苑國中舞龍隊今年換了龍珠手洪沛婷，仍以近似舞蹈的優美動作，帶領龍隊縱橫全場，拿下國中競技舞龍男女混合組冠軍。國小舞龍男女混合則由澎湖外垵國小拿下「金質獎」，這也是該校第二度在菁英賽奪冠。

「台客獅」項目，國小台灣獅單獅男女混合組，重點發展學校雲林縣飛沙國小由「獅鬼」王亦睿領軍，全場翻滾跑跳，將獅鬼的調皮、活潑表現的淋漓盡緻，擊敗台南市竹門國小拿下金質獎。

另一組國小多獅男女混合組，雲林下崙國小和高雄市民族國小都實力堅強，下崙的獅鬼王義傑有一雙彈簧腿，可從三張椅子一躍而下，技驚四座。民族國小以七隻藍紫獅子的熱鬧陣容，最後再以小獅頭張智成的高椅前空翻劃下完美句點，獲得所有裁判青睞，拿下成軍以來的首座金質獎。

高中醒師組由重點發展學校彰化達德商工拿下金質獎，也是2連霸。大專傳統南獅男女混合組，台北市立大學ＤＡ隊兄弟鬩牆，最後由Ｄ隊氣走A隊抱走金質獎。