4大公投將於12月18日投票，朝野激烈交鋒。民進黨上至總統下至黨工，啟動全台大規模宣講；國民黨緊急改採「螞蟻雄兵計畫」提升規模。根據《美麗島電子報》最新民調顯示，4大公投案正反比例已拉近至誤差範圍內，有可能會翻盤。針對公投為何逆轉？前民進黨立委郭正亮表示，是因發生兩件大事︰國民黨亂成一團以及美國的力量即將進來，就跟2019年完全一樣。

郭正亮28日在政論節目《新聞大白話》中表示，國民黨沒有跳出它的框架，比如國民黨對核四內部有不同意見，但反萊豬公投、反對公投綁大選，至少是國民黨的提案，各縣市應各辦一場，有什麼不對，這兩個公投至少沒有爭議，結果卻連各縣市各辦一場都沒做到，他認為很離譜。

郭正亮舉例表示，2018年地方選舉，民進黨是趴在地上，為什麼半年就整個翻轉，是因發生兩件大事︰第一個就是國民黨內部亂成一團；第二個就是反送中，拉進了美國跟大陸因素。而這次完全一樣，原本10月27日在公投上對民進黨是不利的，公投4個議題都輸，其中反萊豬差距甚至高達40％。

郭正亮指出，為何現在公投逐漸醞釀成好像要翻盤的樣子，第一個就是國民黨也是亂成一團，民進黨則是一支鋼鐵隊伍；第二個就是美國的力量即將進來，因為兩個議題都跟美國有關；然後民進黨一直把它打成這樣會得罪美國、美國會生氣，稱台灣有那麼多地方需要美國幫忙，我們以後怎麼辦？這種悲情危機意識又開始打了，這個作法就跟2019年完全一樣。

郭正亮認為，國民黨不去面對這兩個實質問題，一直在想自己公投一直在講道理，然後媒體沒有報導，這就是把政治想得太簡單了，因為這件事本身當然有政治的面向。