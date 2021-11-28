2022年高雄市長選戰，藍營會派誰出馬？台北市議員羅智強，以及長期和國民黨合作的無黨籍立委高金素梅，近來都頻頻被點名，引發各界關注。至於這2人是否會參選？資深媒體人韋安透露最新消息指出，一個「心靜如水」，捨身拼公投；一個「赴湯蹈火」，在所不惜，1218後就決定。

近期屢傳羅智強被地方大老徵詢參選高雄市長。國民黨高雄市黨部主委許福明表示，若羅本人有意願，「這是好事一樁」，且羅智強也是是一個非常具有爆發力和戰鬥力的優秀人才，近期也多方尋覓人選，盼光復高雄；不過，羅智強本人對此則未正面回覆，僅表示現在要全心拚公投，不談個人選舉問題，其他事情等公投後再說。

同時，對於高金素梅是否參選高雄市長，國民黨主席朱立倫表示，每一位將來願意參加國民黨高雄市長選舉的人，我們都很歡迎，但是在12月18日之前，我們全力拚公投，現在不談地方選舉；而高金素梅9月時也曾在臉書表示，「身為原住民族，我始終以無黨籍身份從政，從政的理念就是為人民服務。我的族人同胞投票給我，我的職責就是為族人同胞服務。感謝很多朋友的關心鼓勵，但轉戰之說，我心如止水」。

對此，韋安28日在臉書上發文表示，高金和羅智強誰會選高雄？「我得到的一手資訊是：一個『心靜如水』，捨身拼公投；一個『赴湯蹈火』，在所不惜，1218後就決定」。