美國好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）的22歲女兒莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp），自2015年從雜誌模特兒身份出道後，便經常登上各大雜誌版面。而近日即將推出新電影的她，受邀登上時尚雜誌封面，並在其中秀出火辣好身材，甚至大膽「露兩點」讓網友們大噴鼻血。

莉莉蘿絲近日受邀登上雜誌《Wonderland》，為即將上檔的新電影《Wolf》進行宣傳。在釋出的照片中，只見莉莉蘿絲穿著一件深U緊身上衣搭配綠色的亮片開衩短裙，坐在地上露出嫵媚的表情，但仔細一看才發現，上衣超低胸及鏤空的性感設計，使她飽滿半球及性感腹肌一覽無遺，而且她疑似沒貼胸貼遮住重點部位，讓網友看了直噴鼻血。

另外幾套造型，莉莉蘿絲除了穿上全身鏤空的洞洞裝外，她還穿上胸口鏤空的造型內衣搭配超激短裙，以及胸口只剩一條線遮擋的中空毛衣，大方秀出前凸後翹的好身材，但部分網友看到後卻不埋單，紛紛留言「很洋氣的土」、「她跟媽媽的氣質完全不像，我崩潰」、「顏值一般千萬不要挑戰情色風格的照片」、「怎麼有點俗氣」；但粉絲們仍跳出來大讚「很喜歡她」、「可愛的莉莉」。

莉莉蘿絲為男星強尼戴普與與法國女歌手凡妮莎帕拉迪絲（Vanessa Paradis）的大女兒，以凹凸有致的火辣身材而聞名，加上前衛又大膽的穿搭風格，在尚未出道前就受到媒體的注意，2015年透過雜誌正式出道後，也陸續在多部電影中演出嶄露頭角，但她過去曾與老爸一樣陷入「吸毒風波」，使她不斷受到輿論的壓力。