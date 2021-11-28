2021全國青年盃足球錦標賽公開組冠軍戰28日在花蓮縣美崙國中進行，台中SKECHER惠文橘子FC靠著隊員楊朝景「梅開二度」，助隊2比1擊敗航源花農，奪下冠軍。

上半場第21分鐘，台中SKECHER惠文橘子楊朝景單刀入球首開先路，幫助球隊1比0領先進入下半場；第54分鐘，花農張格鈞一記「世界波、打入球門死角，雙方追成1比1後，一直到傷停補時，楊朝景接獲隊友傳球頭頂進球，攻進致勝的一球。

今天幫助球隊頂進致勝球的楊朝景提到：「很開心可以幫助球隊贏球，對手也很強，我們展現了團結的精神，拚到最後一刻，我很相信我的隊友，第2顆進球我剛好搶點在那個位置，就頭頂進去，因為我們有很多五人制的球員，都已經連打了好幾天比賽，今天就是靠意志力拚完，我今年剛上高一，就能跟著球隊拿到冠軍，真的非常高興。」

稍早的季軍戰，LION-PlayOne和美崙雄鷹鏖戰至1比1、進入延長賽，美崙李奕扮演英雄率先進球打破僵局，接著美崙游承翰把握機會再入球，擴大領先，最終美崙雄鷹以3比1收下季軍。