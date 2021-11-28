國防部今日晚間證實，中國大陸解放軍空軍，27架次共機於日間進入我西南空域，包括：2架次空警-500機、1架次運-9通信對抗機、5架次轟-6機、1架次運油-20、6架次殲-10機、4架次殲-11機、8架次殲-16機，國軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。值得注意的是，波羅的海三國國會團今天抵達台灣，外交部指出，來自立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞三國國會的友台小組主席，及多位國會議員在今天抵達台灣，訪團將會參加12月2日至3日舉辦的「2021開放國會論壇」。

27架次共機28日擾台，國防部公布侵擾路線。(圖/國防部提供)

據公開資料顯示，運油－20係以運-20運輸機為平台改裝的空中加油機，將同時支援飛椼式及飛錨式加油技術（但硬式加油杆將於日後才加裝），可載燃油量為60噸，超過轟油-6的3倍。該機型於2019年起試飛，並開始密集的測試，對象包含殲-20。已於2021年11月左右服役至少5架。是由中國西安飛機工業集團的重型軍用運輸機，為目前中國最大型的軍用飛機。

值波羅的海三國國會團今天抵達台灣訪問之際，空軍發布共機動態，今天日間，共機有27架侵擾台灣西南防空識別區，其中，運油-20首次出現；而且，共機有兩套飛行航路，一套是含2架空警-500、1架運9-通信對抗機；5架轟-6、4架殲-10；1架運油-20、2架殲-16由西南空域經巴士海峽再進入台灣東南空域；另外1套航路，則有共機4架殲-11、2架殲-10、6架殲-16僅依平常侵擾西南空域路徑飛行。