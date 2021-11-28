一品堂中醫療團隊邊一邊行醫、一邊做善事嘉惠鄰里。（陳世宗攝）

一品堂北屯分院28日開幕，特捐助良顯堂基金會66萬及仁和里守望相助隊10萬元等。（陳世宗攝）

院長蔡全德指出，教育是投資報酬率最高的產業，一品堂特將善款捐獻給教育機構及良顯堂基金會，幫助真正需要幫助的人。（陳世宗攝）

開業28年的一品堂中醫診所，基於「讓愛傳出去」的精神，為就近服務照顧北區、北屯區的患者與鄉親，北屯分院於28日正式開幕。為贊助弱勢及社會公益團體和莘莘學子，一品堂再捐出100萬元捐助良顯堂基金會及仁和里守望相助隊及仁美、四張犁、國安、大鵬國小和四張犁國中，讓愛傳出去。

一品堂中醫診所院長蔡全德說，秉持「醫德與醫術是我們的生命與堅持」來服務患者，唯一的目標即是「只要患者好，一切都好」原則，盡情致力為患者付出，為中醫盡力！「凡事以患者的權益做唯一考量」，與患者互動的人情味更是他們所珍視，北屯分院的成立是眾人的利益。

蔡全德指出，教育是投資報酬率最高的產業，一品堂特將善款捐獻給教育機構及良顯堂基金會，讓社會的愛心如及時雨幫助真正需要幫助的人，13家分院共102位各領域專業的醫師，一起學習、一起成長；一品堂28年來不斷的付出及推動愛心，贏得的是患者滿滿的笑容。

一品堂北屯分院28日開幕，特捐助良顯堂基金會66萬元及仁和里守望相助隊10萬元外，還捐助仁美國小、四張犁國小、四張犁國中、國安國小、大鵬國小等各6萬元，以實際行動嘉惠慈善、守望相助隊及各國中小學，讓愛傳出去。