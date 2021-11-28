全球調研機構NonFungible.com統計，全球NFT交易市場已經突破10億美元大關，而且是以每個月超過10億美元的指數速度在成長，NFT市場比以往任何時候，都更具投機性和波動性。此外，NFT市場因藝術拍賣商介入，今年來呈現單價無限飆高、資源集中化，這兩大現象讓強調去中心化、普惠金融的虛擬商品界，備感難受。

今年3月藝術家Beeple在佳士得的NFT，以6930萬美元的價格拍出，為NFT市場找出了「高價」的新方向，5月佳士得再在紐約拍賣會上以1690萬美元價格售出九件CryptoPunk。NonFungible.com指出，CryptoPunks市場變得越來越集中，普通人完全無法進入，同時隨著三箭資本等法人投資、私募/創投基金等不同投資集團的到來，他們只尋找“最有價值”的NFT，少數買家掌握大多數資源的現象，「讓當初的分享精神，死了！」

NFT吸金的高溫熱度，引起傳統金融圈的標準普爾全球評級的側目。標普德國分析師近日發布標普有史以來第一篇NFT報告指出，NFT自2014年起就已存在，直至最近市場開始快速成長，由於NFT具有將獨特的實際資產數位化的潛力，所有權分散化或許可以為現有市場提供商機，但也可能會對其構成威脅。

標普全球評級指出，每個NFT都是獨一無二的，是獨特的數位資產，其個別的屬性儲存於元數據，並透過分散式帳本上，即DLT上的智慧型合約，憑藉數位簽章進行驗證，以顯示和驗證其所有權。提供新服務的市場機會可能應運而生，例如託管錢包、基礎實際資產的託管服務，以及與NFT相關的加密資產帳戶。尤其分散式帳本可提高透明度，技術上的改進應可加強區塊鏈與加密貨幣的可擴充性，現在評估NFT是否會造成任何相關的信用影響，還言之過早，惟，長遠來看，NFT與實際資產的代幣化為不可避免之趨勢。