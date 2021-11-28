美國眾議院11月19日通過拜登政府的近2兆美元社會支出法案，內容包括政府可介入協商調降處方藥價格。一旦法案在參議院過關獲拜登正式簽署，美國製藥業準備迎接政府數十年來最大的藥價監管行動。

尚待參院批准的1.75兆美元社會支出及氣候法案，針對聯邦醫療保險（Medicare）給付的舊有高價藥品，要求政府出面協商定價，此外藥價年漲幅不得超過通膨率。

照國會預算辦公室（CBO）的估算，新法案制定的措施，有助聯邦藥物支出在未來10年省下1280億美元，這也意味同時間製藥業營收將短少1280億美元。

據國會職員及遊說人士透露，製藥業對這項衝擊甚鉅的提案避之唯恐不及。社會支出法案在眾院通過後，製藥業到目前為止尚未動員反對，但有業界高層寄望參院共和黨議員出手阻擋，修改法案部分內容。

參院計畫12月對該法案進行表決，但熟悉內情人士指出，預料處方藥定價條款不會做太大更動，民主黨議員經過一番讓步妥協後，已於11月稍早敲定協議。民主黨擬透過「預算協議程序」（budget reconciliation），繞過共和黨強行通過法案。

內情人士表示，倘若參院共和黨議員試著利用國會程序，將非預算措施從法案中剔除，會是製藥業躲過藥價監管新政的大好機會。

分析師指出，兩黨致力控制藥價多年，社會支出法案對製藥業的衝擊相對有限。根據這項提案，製藥公司仍保有新藥品的定價權力，只是暢銷多年的藥品會面臨公權力介入協商。

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師蓋爾（Ronny Gal）表示，新法案帶給製藥業的衝擊不大，他預估該產業營收共計減少3％到5％。

再生元製藥（Regeneron）執行長史萊佛（Leonard Schleifer）指出，他反對藥價協商，降價有礙製藥業者投資新藥技術的能力。