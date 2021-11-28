台中市小英之友會太平分會為民進黨候選人林靜儀舉辦「團結齊力贏回正義」造勢活動，競選總部主委林佳龍全程陪同。（馮惠宜攝）

台中第二選區立委補選選戰升溫，民進黨候選人林靜儀今天到霧峰區參加大屯區民主聯誼會、台中市小英之友會太平分會舉辦「團結齊力贏回正義」造勢活動，競選總部主委林佳龍也當場詢問林靜儀是否敢和對手顏寬恒公開一對一PK公投辯論，林靜儀則回應「沒問題，英文也可以。」

這場「團結齊力贏回正義」造勢活動包括總統府資政李茂盛、立法院副院長蔡其昌、立法委員何欣純等多位民代也到場，不少支持者都到場為林靜儀加油打氣。

林靜儀表示，中二選區一直以來相當辛苦，不過慶幸的是，民眾仍然如此熱情站出來關心國家、地方事務與民主前途。她也強調，政治人物和醫生一樣，正視問題按部就班解決。

面對媒體詢問林靜儀，是否認為頻頻在行程中看到顏寬恒尾隨而到覺得有被拔樁的意味，林靜儀表示，她照著既定規劃和步調來進行拜會，無論對手是故意不公開還是想到就來，是對手步調的問題，她能確定自己的是有規劃也相當踏實的走訪。

對於媒體詢問，顏寬恒行程屢屢被懷疑跟著林靜儀跑，林佳龍說，建議也詢問對手和林靜儀，是否敢公開一對一PK公投辯論，林靜儀則回應「沒問題，英文也可以」，現場氣氛相當火熱。林佳龍說，身為競選總部的主委也正式希望能夠促成林靜儀和顏寬恒面對四大公投辯論，不管是台語、國語、英文都讓顏寬恒選擇。

林佳龍表示，投入選舉以來林靜儀總是笑臉迎人，代表用心希望能為社會服務奉獻的力量。林佳龍也呼籲選民要幫林靜儀催票，這一票物超所值「CP值」相當高，不只地方政策、國際外交也能代表國家發聲。