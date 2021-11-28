《明日之星》8位冠軍歌手今晚在台北國際會議中心開唱。（陳俊吉攝）

《明日之星》歌唱比賽出道的8位冠軍歌手，郭婷筠、賴慧如、陳怡婷、曾瑋中、杜忻恬、郭忠祐、蔡家蓁及彭正，今晚（28日）攜手方雅賢、顏伶安舉辦「Champions演唱會」；郭婷筠獻唱英國歌手愛黛兒的〈Rolling in the deep〉，是她出道以來首次挑戰英文歌曲演出，笑說：「整整一個月，做夢都是夢到英文詞曲。」

所有參與歌手為了這次演出，疫情期間在家奮力練習，三級解封後更積極參與訓練，除了體能課程及TRX核心肌耐力操練，郭忠祐更準備高難度踢踏舞，賴慧如也挑戰3段式快速換裝及不同舞蹈風格，而杜忻恬為了突破個人演藝極限，主動向舞蹈老師要求加強難度。

不僅如此，陳怡婷為滿場觀眾送上長笛表演，亦演唱鄧麗君的經典曲〈愛人〉以及〈無緣的愛〉，為了帶給觀眾耳目一新的感受，她事前費盡苦心練習日文；曾瑋中則趁忙錄工作的空檔，利用跑步機健身「加強力道」；而蔡家蓁、彭正則準備許多首拿手歌曲，讓觀眾一飽耳福。

「Champions演唱會」由多位實力派唱輪番演出，斥資千萬打造國際水準的舞台、佈景、燈光音效等設計，2場演出座無虛席，總票房進帳1700萬。