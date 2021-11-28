刑事局指出，message假投資、兼職廣告詐騙簡訊氾濫，已有多人上當被騙，歹徒會誘使私加LINE再行騙。（警方提供）

刑事局統計今（2021）年1至10月假投資詐騙件數，較去年同期增加近50％。近期分析發現歹徒充分運用通訊軟體，發送標榜「高薪」、「輕鬆賺」、「工作兼投資」類型的求職簡訊，等民眾私下加LINE了解後，再結合社群平台慫恿民眾按讚交易作投資或請民眾加入博弈網站投資，請務必小心留意。

40歲桃園何姓工程師日前於iphone手機收到imessage求職訊息，表示招募臉書、IG「點讚專員」，誆稱時薪新台幣400至700元，不限上班日及地點，工作彈性高，意者加LINE詢問。

何加入對方LINE後，客服向他介紹工作，表示只要至其介紹的廣告平台按讚並匯款交易，製造買賣熱絡的假象，就可以拿回本金並賺取30％的利潤，是很不錯的投資管道。何男認為機不可失，利用帶小孩出門散步空檔，將當月薪水都拿來進行交易。

幾小時後何已經至數平台按讚並交易共12萬元，歹徒截圖告訴他已成功累積3萬元獲利，何遂想先就此打住直接申請出金，無奈對方表示任務一旦開啟不得任意終止，否則獲利會全數歸零，堅持要何男補足最後9萬元任務，才能開啟出金功能。何驚覺可能遭詐騙報案，損失12萬元。

另名台中陳姓女研究生也是在iphone收到同則imessage求職廣告，加入LINE群組後，歹徒運用類似手法，誆騙陳女「出任務」投資，陳女按歹徒指示，至歹徒所介紹的平台按讚並匯出5萬元交易金，歹徒截圖告知陳女在系統上已產生1萬5000元利潤，陳女希望拿到獲利後就退出，沒想到歹徒卻堅持必須完成另一個20萬元任務，否則威脅支付龐大違約金。陳女盤纏用盡，只好求助警方，共損失5萬元。

刑事局分析，針對結合求職廣告的投資型詐騙主要有以下3種特徵：1是群發imessage廣告：歹徒利用蘋果用戶傳遞imessage之便利性，群發不實求職廣告，吸引求職若渴民眾私下加LINE詢問，其實變相利用民眾想要快速賺錢的心態，順勢引導民眾參加投資方案或上博弈網站進行投資。

2是建立群組，營造多人參與之假象，提升公信力：當引起民眾一定好奇心後，歹徒開始引導民眾加入多人的任務群組，群組裡的成員均是由詐騙集團所假扮，在群組裡表現踴躍、匯款積極，增添民眾信心及集團公信力。

3則是巧立各種名目要錢：歹徒架設假購物平台，使民眾上線交易賺取高額紅利，當民眾無力匯款想要退出任務提領紅利時，便開始刁難民眾，誆稱「若不持續任務，紅利將全數歸零」並須「繳納違約金」等，使民眾在龐大壓力下不斷匯出金錢。

警方說，為杜絕蘋果用戶imessage詐騙簡訊，民眾可以透過封鎖訊息來源的電話號碼，或至「設定」開啟「過濾未知的寄件人」功能，避免接收陌生人不明簡訊，降低詐騙風險。任何標榜「短期獲利」、「高紅利」投資網站及廣告其實都大有蹊蹺，請民眾務必留意。