改編自莎士比亞經典作，莎士比亞的妹妹們的劇團（以下簡稱莎妹劇團）作品《理查三世》日前順利完成演出，近期團隊將導演王嘉明的莎劇改編劇本，打包成一本「外帶便當」，推出《王記食譜：料理莎士比亞》一書，和觀眾分享王嘉明的創作以及「料理」莎士比亞的過程。

王嘉明表示，在數位時代，手機介面就能提供各種娛樂與表演媒介，為此劇場反而成為特別的媒介，「相較於手機介面，劇場能呈現的空間感和時間感很不一樣，莎士比亞作品對我而言，是如何藉著他的劇作，呈現劇場獨有的特性。」

因此，日前才落幕的《理查三世》，王嘉明在劇中安排了劇場以外的空間，讓演員奔到劇院天花板，或是電梯樓層，並透過視訊方式和坐在內部的觀眾溝通，他表示，如此一來，「即使觀眾坐在劇場裡看戲，但還是去了很多地方。」

此外，在劇中演員也以特殊的口氣說話，形成了一種特殊的音樂性，王嘉明表示，這種特殊的說話方式是一種限制，但也是一種考驗，「整部作品將現代、古典元素整合在一起，在技術上有很大的挑戰。」

《王記食譜：料理莎士比亞》由葉忠宜擔任裝幀設計，內容收錄了改編自莎士比亞原著的二部劇本，包括《泰特斯》、《理查三世》，書的外型是便當盒，裡面則是一本本劇本書，如同一道道好菜。

莎妹劇團的核心成員、導演Baboo表示，從創作到劇場演出，再到劇本書，特殊的便當造型也讓觀眾和讀者有延伸的想像空間，如同做料理時從食材、備料、烹飪、擺盤到上桌，他認為，王嘉明的莎士比亞劇很有台味，呈現了一種台灣當代精神，「他從台灣當代視角去處理莎劇經典，像是透過清潔婦的八卦聊天，談論台灣的政局，這是一大特色。」