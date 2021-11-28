電影《霸王別姬》裡的主角以「不瘋魔不成活」為追逐目標，要登上大舞台，得先把自己逼到絕境才行。國光劇團近期推出「鬼戲」、「瘋戲」，讓資深演員飆戲，新生代演員鍛鍊演技。

傳統戲曲在「鬼」與「瘋」的呈現方式，往往藉由特殊精神狀態或想像的鬼魂姿態，在水袖、髯口、翎子、甩髮、扇子等物件輔助下，發揮京劇中「四功五法」的精髓，藝術總監王安祈表示，「國光希望能夠藉著『鬼．瘋』主題，將京劇內心戲『外化、歌舞化』的特質，做淋漓盡致的發揮。」

《鬼．瘋》劇目包括《伐子都》，由今年入圍傳藝金曲獎最佳演員獎的李家德主演；另有兩版《大劈棺》，傳承版由凌嘉臨、潘守和主演，另有資深演員朱安麗、陳清河版本。此外還有由青年演員主演的《活捉》，由林庭瑜踩硬蹺上陣，飾演勾魂女鬼閻惜姣。加上《爛柯山．逼休、潑水》、《武松》、《鎖五龍》、《失子驚瘋》、《問樵》等劇。

值得一提的是，今年為國光劇團當家老生唐文華六十大壽、京崑名角溫宇航五十歲生日，兩位演員都推出可作為代表的好戲，唐文華將於《擊鼓罵曹》飾演禰衡、於《雪弟恨》（又稱《伐東吳》）中「一趕四」分飾黃忠、關羽、劉備、趙雲；溫宇航將演出崑劇《長生殿》。演出將於12月10日至12日，在台灣戲曲中心大表演廳登場。