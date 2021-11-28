110年全國藤球團體錦標賽是中華民國藤球協會主辦的今年度賽事最終場，成為各隊教練對於選手訓練成果的總驗收，透過10月底第二次全國藤球排名賽榮升新科甲組的謝丞竣、郭書翰、賴聖文、李敏至、李捷安等選手，藉著全團賽調整心態，對於明年投身甲組戰場有更高期許。

今年二排才終於拚上甲組，台北地獄犬球員謝丞竣表示，自己接觸藤球已經一段時間，好不容易登上甲組殿堂，屆時有幸與學長們並肩作戰，他感到既緊張又興奮，說道：「會怕自己能力跟不上，沒辦法為球隊拿下勝利，但同時又覺得是實力的證明，我終於站上這個舞台了！」

目前就讀台北海洋科技大學五專部三年級的謝丞竣，認為自己在全團賽首日的雙人賽中，殺球力道與穩定度不夠，所以上場時間不長，但只要出賽就會盡力表現，也期許自己在2022年能夠在甲組拿到好名次，並且選上中華代表隊，累積更多經驗與實力。

台北市士林國中的雙胞胎兄弟李敏至與李捷安，從小一起練球、上學，他們表示全團賽是跟學校一起出賽，心態沒有太大改變。不過目前九年級的兩人，原本練球時間就已減至其他人的三分之一，全團賽結束後更會全面停止練習，專心準備基測，兩人目標是考上設有藤球隊的明倫高中，繼續兼顧藤球發展與課業，全團賽後將暫時告別球員生活的李敏至說：「做每件事都要努力拼鬥。」只要堅持不放棄，相信很快便能在球場上重新看到他們奮戰的英姿。