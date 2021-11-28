唐美雲在《孟婆客棧》被放流言誣陷。（公視台語台提供）

方宥心（左起）、唐美雲、許富凱在《孟婆客棧》互動逗趣。（公視台語台提供）

唐美雲在公視台語台、民視《孟婆客棧》飾演客棧老闆萬千帆，如打怪般一一對症下藥收服員工，不過最新劇情中唐美雲被散布流言，導致客棧成員不諒解而離開，陷入客棧經營危機！戲外的她坦言不論在家庭或工作都曾有被誤解的時候，但流言止於智者，自己的人生不需要落在別人口舌中，「如果隨之起舞很多事情就不用做了」。

唐美雲説，劇中老闆與員工如家人般相處，是收服員工最大魅力與關鍵之處，家人之間永遠要彼此信任，很多事情就可以迎刃而解，「老闆有他的難處，員工有他的想法，換位思考可以彼此體諒和同理心」。若要選代表字描述成員們的關鍵字？唐美雲認為是「一」，「所有事物都要從一開始，一即一切，一切即一，一切都能圓滿。」

客棧成員蔡振南、方馨、方宥心、許富凱與張書宇等人也討論起代表客棧成員的關鍵字，蔡振南選擇「穎」，認為根芽雖嫩卻能破土移石；方馨笑喊雖大家個性不同，平常愛抱怨，甚至因誤會而離開，但客棧只要遇到困難，大家又很團結，因此「和」氣生財、以和為貴是成員們最關鍵的能量。方宥心、許富凱不約而同選擇「真」，方宥心認為客棧每位夥伴個性與做事都超直接，每個人個性都不同，唯一的共同點就是，遵循自我個性風格表態，「『真』字有兩隻腳，每個人行動力超強，常常話一說完，直接起而行，只要夠真，不同個性也能團結一致。」

許富凱也説：「『真』雖然不是真實，但呈現出來的是『真誠、認真』。」張書宇認為：「孟婆客棧不僅是陰間的過渡站更是一個許『願』盒，能讓在陽世沒完成的心願，透過孟婆客棧完成。」《孟婆客棧》每周日晚上8點公視台語台播出，民視每周一至周五晚間6點26分播出。