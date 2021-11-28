媒體今天報導，車用尿素短缺恐影響國軍飛彈發射車運作。國防部晚間回應，已減少特種車輛派遣，並建立車用尿素安全存量，作為戰備使用；另一名軍方人士則指出，添加尿素是為符合環保法規，不加仍可行駛。

蘋果新聞網報導，中國近期管制尿素出口，導致車用尿素短缺，不僅造成韓國民生危機，連台灣也將面臨尿素庫存不足，接連影響國軍多款的飛彈發射車。

國防部晚間對此表示，因應尿素斷貨危機，國防部已律定相關應處作為，包括減少使用尿素的特種車輛出勤，並適時調節車輛派遣，因此不會影響國軍戰備任務進行；在未來應處作為方面，包括建立車用尿素安全存量等，都是國防部所要執行的精進作為。

軍方官員也向中央社記者分享，尿素的添加是為了符合當前環保法規，避免因為缺少尿素而排放黑煙，目前環保法規共有6期，期數越高、對環保的要求就越嚴苛；因此不管是自用、商用或軍用，環保5期、6期的車輛都會添加尿素，以符合法規。

軍方官員表示，不添加尿素僅會造成空氣污染，車輛仍可正常作動，在戰爭時期「有油可加」已是萬幸之事，戰時的軍車是沒有在管環保問題；但在平時，國軍必須跟著現行環保法規走，因此才必須儲備尿素使用，而尿素的添加並非隨著每次加油時添加，視不同車型、久久添加一次即可。

此外，一名在民間保修廠工作的董姓技師接受中央社訪問時強調，添加尿素是為了環保法規，沒有尿素一樣可以行駛，只是會排放大量廢氣造成空氣污染。（編輯：黃國倫）1101128