迷途山友利用山徑路標成功讓搜救人員即時定位救援。（嘉義林管處提供）

因山友回報里程標，讓搜救人員能確認位置儘速前往救援。（嘉義林管處提供）

搜救人員接獲報案立即冒著低溫及細雨出發。（嘉義林管處提供）

8名山友於26日由杉林溪出發，預定今（28）日走到阿里山，卻有1名山友今天下午在溪阿縱走山徑脫隊迷路，嘉義縣消防局獲報，與林管處組成搜救隊，冒著低溫上山搜尋，這名山友向搜救隊通報「山徑路標」，及時獲救脫困。

溪阿縱走山徑沿線經過水漾森林、眠月神木及眠月線舊鐵道等景點，近年來成為最熱門的健行路線之一，但路途遙遠，一般腳程最少需要3天時間。

嘉義林管處為避免遊客在山徑上迷路，2020年起於沿線每100公尺設有1面流水號編號的里程牌，並記錄每1面里程牌的座標位置，相關資料也提供給消防單位，山友若有事故需要救援，只要通報所在的里程標編號，消防或林務人員立即可以知道確切位置，快速到達事故地點進行救援。

嘉義林管處表示，迷路的山友，1行8人於26日從杉林溪出發，預定28日走到阿里山，卻在松山三角點附近，沒跟上隊伍，迷失方向，誤把來程當成去程，反方向走失，隊友通報，嘉義縣消防局阿里山消防隊與嘉義林管處、阿里山派出所等單位共7人，立即整裝出發。

救援隊冒著8度低溫及細雨出發救援，下午5點左右聯絡到迷路山友，該山友回報有看到編號90號的里程標，搜救人員立即定位出位置，快速成功完成搜救任務。

嘉義林管處表示，溪阿縱走及塔山等2條熱門登山路線，沿線每100公尺都設有黃色鋁製里程牌，跟著里程牌走就不會迷路，若需要協助，快速向救援單位回報里程牌編號，搜救人員就能快速定位。

嘉義林管處表示，預定今年12月在溪阿縱走山徑各處叉路再增設26面方向指示牌，以提升該路徑之安全性。