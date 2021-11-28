在網路上擁有超高人氣的長腿正妹蔡譯心（Candice），擁有甜美臉蛋與173公分的模特兒身材，加上她經常透過社群平台曬出性感辣照製造話題，並固定開直播與粉絲們互動，讓她粉絲數不斷攀升。而近日前往高雄為「高雄海洋派對」代言的她，也在臉書上曬出一系列照片以及與市長的合照，沒想到竟意外引起網友討論。

本身職業就是專業模特兒的蔡譯心，光是一雙大長腿就長達110公分，而近日受邀前往高雄替「高雄海洋派對」站台的她，於26日先在臉書上分享一張SUP立式划槳的照片替高雄SUP國際邀請賽宣傳，立即吸引網友們的注意。

只見蔡譯心穿著一件白色的比基尼，站在槳板上露出開心的大笑，凹凸有致的火辣身材及結實的腹肌馬甲線也一覽無遺，令網友看了忍不住大讚「這身材比例實在太好了」、「對自己的身材好有自信！好喜歡」、「腿好長」、「人間娜美」、「辣翻了」、「跪求有高人將右邊的哥哥P走啦，謝謝」、「像漫畫裡走出來的身材比例！好完美」、「身材這麼好，怎麼以前都不認識你」、「這身材太無敵了」、「9頭身美女」，吸引超過1.8萬人按讚。

27日蔡譯心則是再度PO文，表示「Wow竟然是邁邁市長耶！」開心曬出與高雄市場陳其邁的合照，並分享他們搭乘全台第一艘無人自駕船的心得，沒想到網友卻忍不住歪樓表示「羨慕市長能與譯心合影」、「懂得找譯心，不枉費我投他好幾次」、「可惡！邁市長必須O」、「放開那個女孩」、「可惡我也想當高雄市長」、「放開她讓我來」、「羨慕市長」，同樣引發熱議。

事實上，蔡譯心除了在活動上擔任展場模特兒外，私底下熱愛玩遊戲的她，也經常穿著性感服飾直播與網友們一同打怪、聊天，親切的性格受到大批粉絲的愛戴，使她在網路上的人氣不斷攀升。