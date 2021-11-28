2021年3X3.EXE聯盟賽台灣總決賽28日在新台中火車站前廣場平台開戰，男子組高雄富明國際xTGF在本賽季狀況漸入佳境，冠軍戰展現強烈求勝心，強壓上季冠軍台北2派克，如願登上王座；首度舉辦的女子組賽事則由台中國泰奪冠。

本賽季自9月初開打，經過近3個月的激戰，本週迎接總決賽，男子組昨天經過一番廝殺後產生最終8強，今天下午起進行「win or go home」的淘汰賽，高雄富明國際xTGF先在8強賽擊敗台北天淨，4強戰以20比17打下死對頭台中夢想家青年，首度闖進冠軍戰。

高雄富明國際xTGF與上季冠軍隊台北2派克爭冠，劉丁維轟進4顆外線、獨拿13分，搭配林金榜可裡可外的7分貢獻，最終以21比13勝出，喜迎隊史首冠。台北2派克則尋求二連霸失利，但肯定賽事強度年年提升。

高雄富明國際xTGF由退役SBL球星及街頭籃球好手組成，總決賽出賽的4人包括劉丁維、劉衍謙、林金榜及張學坤，平時4人分屬在北、中、南各有工作，每周會合參賽，經過前幾站的磨合和調整，狀況有如倒吃甘蔗，也如願達成奪冠的最終目標。

劉丁維本季例行賽8站和總決賽「全勤」，並在冠軍戰挺身而出，拿下MVP，賽後他感性地說：「這個冠軍對我來說真的很重要，自從我離開職業籃球的舞台，我已經放棄我的籃球夢和理想，就因為這比賽，讓我重新找回自己。」他也盼透過這舞台證明，「只要夠努力、夠堅持，即使是素人，也能在這個舞台發光發熱。」

今年已轉任SBL璞園助理教練的林金榜，這兩天在總決賽也毫無保留，「在這種決賽勢必一定要盡全力，畢竟輸了就go home，所以連我自己都非常認真在做這件事，因為大家一開始就說好了，目標就是要拿總冠軍！」

台中國泰爆冷拿下女子組冠軍。(3X3.EXE提供)

本季台灣區賽事也首度舉辦女子組，例行賽5站冠軍都由國泰包辦，台北國泰奪4冠、台中國泰擁1冠，今天總決賽冠軍戰則上演「國泰內戰」，台中國泰靠著王玥媞連5顆兩分球轟炸敵隊學姐們，幫助球隊以21比13擊敗台北國泰，登上后座。

王玥媞在冠軍賽外線火力全開，率隊奪冠還拿下MVP，賽後她笑說意外，「沒有想過，因為另一隊的姐姐滿厲害的，剛好今天我的手感比較可以，拿到MVP滿開心。」而單場5記外線也已是她打籃球以來的最高紀錄，王玥媞也透露，「一下場隊友都說我中邪了。」

2021年賽季走過全台8個城市，今天在台中熱鬧圓滿落幕，男子組亞軍台北2派克取得2022 FIBA3X3挑戰賽參賽資格、冠軍則獲得2022 FIBA3X3大師賽參賽門票。Absolute 3X3近日也將展開明年新賽季的球隊招募，邀請有興趣之隊伍加入3X3.EXE的行列，詳情請密切鎖定Absolute 3X3 Basketball官方臉書粉絲團。