新冠肺炎造成許多人荷包縮水，若見到待遇不錯的徵人職缺一定搶著應徵，最近就有一名網友分一個自己看到的職缺，一家公司老闆開出「月薪6萬元」高薪徵人，工作內容除了秘書兼接送司機，還要陪老闆「釣魚」，還有加班費與年終獎金2個月，許多網友看後都心動想應徵，但也有網友看完工作內容認為，很血汗，不輕鬆。

月薪6萬陪老闆釣魚的工作內容，需要配合的地方不少。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書社團）

一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》，貼出一份職缺發文寫道，「陪老闆海釣，一個月6萬…早知道就學海釣」。職缺工作內容，主要是當私人主管的司機兼隨身助理，工作技能是需有10年開車經驗，卻再三強調，工作重點「能陪老闆釣魚」。

該項職缺洋洋灑灑列出13點注意事項，內容指出，「一周要陪老闆海釣至少2至3天」、「早上6點出發，傍晚回台北」、「必須要有海釣常識，最好有4至5年以上的釣魚經驗」。月薪不僅有6萬左右，還有2個月年終獎金，享勞健保，但有特別註明「周休二日可能會臨時加班，不過有加班費」。

不少網友看職缺條件後，都紛紛留言「不錯欸」、「我要去面試」、「選我」，可是有人仔細看完工作條件後表示，這種工作其實很血汗，因為「週一到週五24小時待命」、「認真看，要做的事情好多喔」，認為工作內容其實不輕鬆。