1218四大公投即將舉行，駐日代表謝長廷今天表示，台灣的主要政黨有親美和親中的差異，因此在重大政策上始終難有共識，這對國家的安全穩定，甚為不利。從日本的經驗看，透過一次選舉或公投的動員，澈底釐清是否走親美或親中路線，也是讓人民了解台灣處境和未來的一個途徑。

謝長廷今晚在臉書表示，這次日本眾議員的選舉，各個政黨比較有差異的議題，大都集中在疫情對策、經驗發展和福利政策上。

至於國防外交部分，他說，在1955年日本和美國要談續簽安全保障條約的時候，社會上曾經產生激烈的對立，政黨也因此重新組合為保守和革新兩大陣營互抗，最後自民黨代表的保守勢力大勝，持續走安保親美路線，執政38年，號稱55年體制。

雖然1993年、2009年自民黨曾經下台，但隨後又執政至今，謝長廷認為，其建基於美日安保防衛的和平路線始終沒有改變，台灣的主要政黨從實際作為看也是有親美和親中的差異，因此在外交、憲政甚至疫苗政策等重大政策上，始終難有共識，這對國家的安全穩定，甚為不利。

不過，他說，由於中國不斷霸凌台灣，傾中政黨在表面上不敢或不便講親中而已。從日本的經驗看，透過一次選舉或公投的動員，澈底釐清是否走親美或親中路線，也是讓人民了解台灣處境和未來的一個途徑。