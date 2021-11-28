四大公投案將於12月18日投票，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，據最新民調結果顯示，4大公投案中有的正反比例已拉近至誤差範圍，已經有3個公投案掛掉了，而目前還算有機會過關的「反萊豬」公投，若算入投票意願，情況也不樂觀。對此，媒體人韋安也提出自己的見解。

吳子嘉27日在其主持節目「董事長開講」分析《美麗島》公投民調指出，「反萊豬進口公投」目前的民調結果是同意55.4%、不同意37.9%，看起來差距將近16個百分點，但若更深入去看，會發現一件很恐怖的事情，在一定會去投票的民眾當中，同意只贏不同意6.4個百分點，已在誤差範圍內。

「公投綁大選」公投的部分，同意46.1%、不同意41.7%，差距不到5個百分點，吳子嘉表示，這是國民黨主推的，現在卻只有這樣的優勢，加上綠營一定去投票的比率為7成，藍營6成，扣掉投票率，就會變成五五波的PK。

吳子嘉續指，至於「珍愛藻礁」公投的民調，在3月時是同意47.9%對不同意24.3%，但11月變成同意35%，不同意41.1%，不同意的一方已經翻盤。同時「重啟核四」公投民調也被翻盤，同意剩下37.8%，不同意51.9%，不同意已經過半，輸了16個百分點。

韋安今(28日)在臉書撰文指出，他在一個禮拜之前，就預言「公投對決，藍營恐慘敗收場」。而這兩天，吳子嘉董事長也有類似的看法，這顯然代表政治人物不能只想著，以「同意」或「不同意」來處理公投議題，而是要以說理，來給民眾選擇的權力，尊重真實的民意，才能獲得民意的尊重。命令或指揮民意，到最後只不過是「民選皇帝」，或是「山寨寨主」。

韋安更直言，國民黨如果無法調整策略，由黨中央發揮強力的領導作為，最後可能只剩下「反萊豬進口」一項過關，再次讓民進黨逆轉勝。