許多人好奇，為何冬天沒有開冷氣，家裡電費還是降不下來？原來吃電元凶是儲熱式電熱水器，台電表示，儲熱式電熱水器就像大型的電熱水瓶，長時間開著保溫最耗電，透過個3動作，可以有效省電、省荷包。

台電《電力粉絲團》指出，儲熱式電熱水器有個大大的金屬桶，就像是個大型的電熱水瓶，將水加熱後保溫，除了在加熱時會耗電外，其實長時間開著保溫也很耗電，並以有能源效率分級標示的機種為例，上面所標的「每24小時標準化備用損失」，意即加熱後保溫1天的耗電量。

台電提供省電、省荷包3招。(圖/電力粉絲團)

台電建議，冷冷的冬天在洗熱水澡前，可以透過下列3動作省電、省荷包：

1. 加裝定時器，在洗澡時段才加熱

2. 以淋浴取代泡澡，減少熱水用量

3. 依人數和熱水用量，選擇適當容量(加侖)

由於台電日前連續PO了多篇有關質疑重啟核四及堅持核安的貼文，突然轉成「省電系列」主題，讓許多網友意外，紛紛在底下KUSO留言「被盜帳號了嗎？還是醉了？」、「小編換人了嗎？」、「小編恢復正常了！」、「不敢提核四了，哈哈」、「台電不是不缺電？」、「大內宣結束了？」。