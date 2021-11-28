富邦悍將陳真上場挑戰。（民視提供）

本周《綜藝大集合》日前邀請了「富邦悍將棒球隊」陳真、辛元旭、藍愷青來到了節目，第一次參加綜藝節目的陳真更是用「通告藝人」的身分來挑戰，還自稱是「綜藝帥」絲毫不怯場，經典遊戲「飛龍在天球好運時」陳真就展現搞笑本性，先是自願參加，然後又Cue他的隊友藍愷青來代跑，但沒想到的是他的隊友藍愷青在這個項目中挑戰到最高紀錄，狠狠的技壓陳真，可是這時陳真說他要挑戰回放，經過最公正的主審裁判胡瓜看玩回放之後，帥氣的喊出：「陳真Out！」讓耍帥的陳真傻眼，眾人笑得東倒西歪。

除此之外，製作單位也為富邦悍將們設計出了獨特的短打遊戲，只要球滾到擺在地上的加油棒洞中，霸氣的主持人胡瓜說就有獎金5000元，高額獎金讓現場驚呼連連，高難度挑戰讓很多人都錯失獎金，輪到富邦悍將陳真上場挑戰，綜藝魂滿滿的他特別提到「短打不是他的強項」，沒想到球棒輕輕一揮，球居然滾到加油棒洞中，只見綜藝大哥胡瓜臉綠苦笑，陳真更是擺安打的帥氣姿勢搶盡鏡頭，在職棒場上的專業外，難得看到運動球員搞笑的一面，讓現場歡笑聲連連。