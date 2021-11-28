惡魔谷核電廠(Diablo Canyon Power Plant)是加州最後一座仍在運行的核電廠，它因離斷層過於接近的問題，而屢遭到抗議，因此在過去幾年，幾乎確定它將在2025年運轉執照到期後就會除役，被加州反核者視為一大勝利。然而由於全球減碳的共識日益興起，愈來愈多的學者提倡應該繼續延役惡魔谷核電廠，包括2位前美國能源部長朱棣文(Steven Chu)以及莫尼茲(Ernest Moniz)也聯名投書呼籲此事，該核電廠的未來命運有機會迎來轉機。

惡魔谷核電廠位在加州阿維拉海灘(Avila Beach)，1968年開始興建，然而在1971年，地質調查發現，霍斯葛瑞斷層（Hosgri Fault）離電廠只有3哩(4.8公里)。這一發現使得電廠的安全性一直受到質疑，雖然美國核能監管僅表示，只要確保防震與抗震做到足夠即可，之後電廠也順利運轉，但是反核人士總是以斷層與地震為理由，要求提前除役惡魔谷核電廠。

雖然惡魔谷核電廠並沒有被提前除役，但是它的運轉執照也將於2025年到期，由於地方的抗議聲浪很強，所以先前也沒有傳出延役申請的消息，目前負責操作該電廠的PG&E公司也表示沒有意願再營運。

然而，似乎事情還有轉機，美國核能學會 (ANS)近期發表的意見認為，惡魔谷核電廠的過早關閉，「將對加州的經濟和環境造成嚴重損害」。包括電網不穩定、輪流限電，以及碳排量飆升都是後遺症，望加州州政府能夠三思。

同時，美國前能源部長朱棣文與莫尼茲也在洛杉磯時報(Los Angeles Times)投書《加州需要惡魔谷核電廠以達成氣候目標》，呼籲不要關閉核電廠。

美國核能學會主席內斯比特（Steven Nesbit）與執行長畢爾西(Craig Piercy)表示：「加州的供電一直有不穩定的問題，要是失去惡魔谷核電廠，將導致加州更依賴外州的援助，並加劇化石燃料發電廠的地位，導致每年數百萬噸的額外溫室氣體排放。」

內比希特直言，核電除役後，取代它的不是太陽能與風能，而是高碳排的天然氣和燃煤發電。

朱棣文與莫尼茲在11月21日洛杉磯時報發表的聯合專欄文章，明確的說：「惡魔谷核電廠的電力，佔加州無碳發電量的15%、總發電量的8%。加州主要的電力來自天然氣發電，這是龐大的碳排量。如果沒有核電，即使再生能源的部署量擴大，但是加州的供電卻會變得更脆弱，因為所有清潔能源很容易發生電力衰減，此時就要增加燃氣發電的的依賴。」

朱棣文與莫尼茲還提到，核電對下一代清潔能源的貢獻。他們引用麻州理工學院與史丹佛大學的合作研究，表示核電的強大熱能，可以海水淡化、氫燃料製作提供足夠的動力。

麻州理工學院與史丹佛大學的報告還表示「核電不只環保，而且省錢」，如果電廠能夠延役，那麼到2035年時，加州電力減碳量將每年減少11%，可為納稅人節省26億美元，到2045年時，累積節約金額高達21 億美元。有它存在，就不必多開發90,000英畝土地用於再生能源之用。

文章最後表示，「我們正面臨巨大的挑戰，減緩氣候變化的機會之窗正在迅速關閉中。延長惡魔谷核電廠的使用，可為新一代淨零碳排技術爭取更多時間。它對於長期電力存儲系統也會起到關鍵推動作用。」