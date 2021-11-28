主計總處26日公布最新經濟預測，上修今年經濟成長率達6.09％，較上次5.88％的預估值，上修0.21個百分點，創近11年新高，每人GDP達3萬2787美元，首度突破3萬美元大關。不過，對於總統蔡英文是否能解決台灣貧富差距問題，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，「絕對不可能」，因為蔡英文現在沒有在領導國家，他更指出，若台灣缺電，恐會造成重要的企業出走。

吳子嘉28日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中進行直播時，有網友問，「吳董，你怎麼看台灣的經濟前景？貧富差距有沒有可能在蔡英文領導下獲得解決？」吳子嘉表示，「絕對不可能」，因為蔡英文現在沒有在領導這個國家，她已經放棄領導了，這個國家沒有人在領導。行政院長蘇貞昌也沒有在領導，現在亂成一團，沒人在管事情。

吳子嘉指出，最基本的問題是，要有穩定的供電，有產業界大老說，「電不給我怎麼辦？就出國投資了」。吳子嘉分析，在美國進行生產的成本，並不會比台灣貴多少，而台灣沒有電的結果，會造成重要廠商出走，因為他們出走的環境和條件相對台灣而言更好，台灣則是坐以待斃，但民進黨沒有一個人思考這問題，到現在蘇貞昌還在談非洲豬瘟。

此外，主計總處官員表示，今年大幅上修全年經濟成長率，主要是民間投資所貢獻；隨全球景氣復甦，半導體領導廠商持續推動資本支出計畫，供應鏈深化在地投資的群聚效應顯現，加上台商回台投資、電信業者加速布建5G網路、離岸風電與太陽光電等綠能設施持續建置，以及運輸業者（如航運）擴增運力，預測民間投資全年成長18.88％，上修幅度高達6.99個百分點。