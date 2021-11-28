南非發現的新變種病毒Omicron傳播力驚人，令各國再度繃緊神經，疫苗大廠也加緊研究現有疫苗對Omicron的防護力。輝瑞及BioNTech（BNT）宣稱必要時可在6周內調整疫苗，並於百日內出貨。莫德納、阿斯特捷利康（AZ）與嬌生也在研究測試中。

世界衛生組織（WHO）26日將編號「B.1.1.529」的新變種病毒正式命名為「Omicron」，並強調這是「高關注變異株」（variant of concern），傳播力可能勝過先前發現的變異株。

輝瑞與BNT稍早表示：「我們了解專家的擔憂，已立即針對B.1.1.529變異株展開調查。」雙方最遲將在2周內取得實驗結果，並依此判斷Omicron變種病毒是否屬於能躲過人體免疫反應的逃逸變異株。

假設數據顯示Omicron確實是逃逸變異株，即代表現有疫苗將失去功效。在此情況下輝瑞與BNT將在6周內調整疫苗，並在100天內出貨。