宜蘭蘭陽大橋北端28日傍晚發生一起死亡車禍，一名女騎士疑因天雨路滑自摔　後方一輛轎車閃避不及將人輾過，女騎士一度被困車底，獲報到場警消動用器材將人救出，但女騎士因全身多處骨折身受重傷，送醫後宣告不治，警方仍在調查事故原因與經過。

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