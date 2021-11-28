天雨路滑奪命 女騎士蘭陽大橋自摔 慘遭後車輾斃 21:402021/11/28 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘭陽大橋今發生女騎士自摔遭後車輾斃事故。(中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭蘭陽大橋北端28日傍晚發生一起死亡車禍，一名女騎士疑因天雨路滑自摔 後方一輛轎車閃避不及將人輾過，女騎士一度被困車底，獲報到場警消動用器材將人救出，但女騎士因全身多處骨折身受重傷，送醫後宣告不治，警方仍在調查事故原因與經過。 YouBike女騎士過彎撞貨車遭輾斃 車身卡輪底畫面驚悚 男子租車酒駕行駛台東市區 自撞波及3車輛 澎湖機車雙載死亡車禍 台中遊客57歲騎士自撞路燈亡 情侶夜遊自撞 男害「試管3次生下」23歲女友爆頭亡 父接死訊崩潰 #女騎士 #天雨路滑 #蘭陽大橋 #自摔 #將人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 駕奧迪R8害副駕女亡 男遭起底放高利貸 臉書狂曬多輛跑車 15:202021/11/28 社會 又見石虎路殺 西濱後龍路段釀2騎士傷 15:352021/11/28 社會 台南警飛車追毒蟲 連開19槍逮人 04:102021/11/28 地方新聞 前國手劉殷瑋謀財害命作案手法曝光 房間遭搜出毒咖啡包 15:182021/11/28 社會 R8炫富哥臉書曬多輛超跑 網踢爆「租來把妹」 自撞害21歲女伴亡 18:102021/11/28 社會 社會9點檔》行竊失風殺女友室友大卸12塊 屍塊丟棄山墓 20:312021/11/28 社會 史話》國事動盪 人民遭殃──大時代洪流中過台灣（三） 00:002021/11/28 兩岸史話 畫面曝光！千萬奧迪R8跑車自撞電桿全毀 21歲女乘客送醫不治 16:522021/11/27 社會 人妻變身女騎士 小王嗨喊「我愛妳騎我」夫臉綠求償百萬 14:022021/11/28 社會 社會熱門新聞 啦啦隊前國手狠殺房東 隊友揭4年前出狀況：殺人不意外 - 社會 好糗！新車「叫不醒」女駕駛超無助 警一個動作神逆轉 - 社會 R8炫富哥臉書曬多輛超跑 網踢爆「租來把妹」 自撞害21歲女伴亡 - 社會 乘R8慘斷魂 他奮勇拖出死亡女大生憶：「她好輕、身邊都是血」 - 社會 駕奧迪R8害副駕女亡 男遭起底放高利貸 臉書狂曬多輛跑車 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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