市長盧秀燕「坐整場」全程觀賽，為中信兄弟加油。（台中市政府提供）

市長盧秀燕「坐整場」全程觀賽，為中信兄弟加油。（台中市政府提供）

中信兄弟轟出4支全壘打以8：3拿下總冠軍賽第二勝。（台中市政府提供）

中華職棒總冠軍賽首戰27日登場，2萬名球迷歡呼聲熱烈開打，中信兄弟最終不負眾望以2：0奪下首勝。28日晚上在主場台中洲際棒球場與統一獅進行第二戰，市長盧秀燕「坐整場」全程觀賽，為中信兄弟加油，最後中信兄弟轟出4支全壘打以8：3拿下總冠軍賽第二勝。盧秀燕表示，現在疫情比較平緩，看到這麼多的球迷來看棒球，非常高興，身為中信兄弟地主隊市長一定要出席加油，希望順利拿下總冠軍。

盧秀燕今晚特別穿上中信兄弟球衣「坐整場」全程觀賽，與滿場球迷熱情揮動加油棒為選手加油，中信兄弟在1局下半由周思齊轟出全壘打，一舉拿下3分領先，盧秀燕忍不住站起來與全場象迷一起歡呼，雀躍的與運動局長李昱叡敲擊加油棒，現場情緒沸騰，最後中信兄弟轟出4支全壘打，以8：3拿下總冠軍賽第二勝。

運動局長李昱叡說，地主隊中信兄弟今年再度與統一獅爭奪總冠軍，所有市民、還有各地的球迷都非常關心，今年總冠軍賽幾乎場場滿座，為了無法入場觀賽的球迷，市府特別在台灣大道市政大樓府前廣場進行戶外轉播，球迷可以一起透過大螢幕為中信兄弟加油吶喊，希望總冠軍留在台中。

運動局表示，盧市長上任後市府積極與中信兄弟合作，攜手推出台中市民專屬優惠方案，並以「發展五級棒球」、「台中在地經營」、「帶動城市行銷」3大主軸合作，除讓棒球運動在台中深耕發展，也藉由棒球周邊產業經濟效益帶動城市觀光，如台中捷運與中信兄弟在崇德文心捷運站聯合打造的主題車站，讓人宛如置身其境，更是棒球迷的熱門打卡景點。