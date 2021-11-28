女星熊熊（卓毓彤）擁有甜美外型、G奶火辣身材，揮別去年私密片外流風波，大方態度反而獲得更多網友讚賞，日前她透露自己正在進行凍卵，27日又於社群網站發長文，吐露決定凍卵的真正原因，在網上引起熱議。

目前35歲的熊熊，坦言當媽媽這件事一直是她的夢想，但隨著年紀增長，卻還沒遇見合適的對象，而她之前又被中醫診斷身體太寒，有卵巢發黑的狀況，加上身邊朋友們也陸續去凍卵，才讓熊熊下定決心去凍卵，直呼「凍卵比凍齡更重要」，同時也坦言「不想再為了害怕變高齡產婦，怕生不出來，過度著急，又在愛情的路上跌倒」。

熊熊被診斷卵巢發黑恐不孕，決定去凍卵。（圖／翻攝自臉書）

另外，熊熊還分享了凍卵的心得，一天要打兩針之外，這幾天最痛苦的，是血崩要內診外還要每天打針，由於必須在生理期的時候打針，讓她是「一邊打針一邊流血」，雖然辛苦，她仍喊話「不想後悔一輩子」。

熊熊公開自己凍卵的過程後，吸引許多網友留言幫她加油「辛苦了」、「祝福你早日有好姻緣」、「不怕沒有後代」、「很棒！我也凍好了」，而好友賴薇如、徐凱希之前已凍卵，也分別留言替熊熊打氣「加入我凍卵的行列」、「我把我一次43顆的運傳給妳」。