新北市新莊區65歲馮女26日凌晨被丈夫發現陳屍在自家，原以為是接種不良反應死亡，未料馮女經相驗以及警方調閱監視器發現，曾任啦啦隊國手的劉姓房客曾闖入馮女房內，經搜索調查後約談留男，劉男坦承犯行，被依強盜殺人等罪嫌移送新北地檢署，檢方稍早已向法院聲押禁見劉男。

檢方表示，劉男經訊問後，涉犯強盜殺人罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，有事實足認為有滅證之虞，又本罪為死刑、無期徒刑或最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，而向法院聲請羈押禁見。

據了解，馮女有高血壓，糖尿病史，前幾日曾施打疫苗，26日凌晨不明原因陳屍家中，死者丈夫於26日凌晨三時許返家發現馮女失去生命跡象，立即報警送醫，家屬原以為是自身疾病造成，警方獲報死亡案後依規定處理，但相驗後發現馮女脖子有勒痕。

警方擴大調閱沿途監視器，發現租屋在5樓的劉男曾潛入6樓房東屋內，離開現場時挾帶死者屋內枕頭，再騎乘機車至三重光復路上丟棄在路旁的垃圾堆，又去當鋪欲典當來路不明的手鐲及玉飾換取現金，且約談時言詞閃爍，因此旋即組成專案小組，連夜報請檢察官核發拘票、搜索票，經警方不斷抽絲剝繭釐清案情，終於突破犯嫌心防坦承犯案，劉男事後也向警方坦言犯案，他承認是行竊失風殺人。