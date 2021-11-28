「謝謝顏清標董事長的關心！」雲林斗六「陳媽媽碗粿」11歲女兒去年幫父母賣碗粿，卻誤將「買10碗的碗粿送1條蘿蔔糕」訊息，寫成「買碗粿就送蘿蔔糕」，一時造成消費者搶購；老闆決定信守承諾虧本照賣損失300多條蘿蔔糕；堅持讓女兒了解到為人「誠信」的重要性。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標滑手機看到訊息，決定全部買單，並請業者到沙鹿服務處提供蘿蔔糕與碗粿，讓鄉親吃到飽。臉書「陳媽媽碗粿」日前公告，原定12月1日要到沙鹿販售行程延期，因丈夫蒸煮碗粿時操作不當多處燒傷，傷口有些感染腫脹，醫生說需要休息幾天治療。

顏清標知道消息後，特親自南下到雲林接他到台中治療。顏董在臉書提到對老闆蒸煮碗粿不慎燒傷說「我知道非常非常的痛」，並佩服碗粿老闆的敬業精神，堅持收工後才就醫；顏清標並和助理昨南下斗六，載林姓業者到台中龍井南寮燒燙專科包紮及敷藥。

林妹妹特製作影片「感恩的心」，謝謝顏清標董事長對家人的照顧，她寫道「看爸爸晚上睡不著我很擔心，還好今天有顏爺爺的幫忙帶我爸爸去敷藥。現在不流行寫明信片了，我做一個小短片在這邊謝謝您。也謝謝幫爸爸敷藥的阿姨。感恩大家對我們這一家的幫忙！」。