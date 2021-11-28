前啦啦隊劉姓國手偷竊失風狠殺女房東，遭檢方聲押禁見。(翻攝照片)

新北市新莊區65歲馮女26日凌晨被丈夫發現陳屍在自家，原以為是接種不良反應死亡，未料經相驗及警方調閱監視器發現，曾在東南亞啦啦隊比獲得銅牌的國手劉殷瑋房客，竟闖入馮姓房東太太房內行竊，當場抓包後徒手將人勒斃並逃離現場，警方在27日晚間將劉男逮捕歸案，男坦承犯行，被依強盜殺人等罪嫌移送新北地檢署，檢方稍早已向法院聲押禁見劉男。

警方２７日將劉男逮捕後，在其租屋處搜出毒咖啡包，還查出他拿偷竊來的金飾、玉鐲贓物到當鋪典當，但當鋪員工先劉男交代不清楚物品來源，且神色怪異，因此以物品「價值不高」為由，拒絕借款。劉男坦承，因為疫情期間沒有工作，經濟困頓加上染毒，才會想要入侵偷錢，被馮婦發現，從背後將她勒住，再枕頭悶住頭部，直到斷氣為止。

劉男向警方供稱曾於2012年組成混雙組合，參加東南亞啦啦隊公開賽，拿下混合雙人銅牌的好成績，過去曾在社群媒體發文寫下「準時到底有沒有這麼難？認真不是用說的也不是用想的，證明給我看啊！」、「若表演是你的商品，有點職業道德。全上與表演品質是你的責任，簡單來說，就是要對的起你的薪水！」看似相當有責任感，如今卻犯下此案，令人唏噓。

劉男一名隊友表示，他是某科大啦啦隊員，由於身材健美人又長得高，因此是啦啦隊中下盤的位子，在啦啦隊中是很有實力的選手，然而私下生活相當怪異，講話與理解起來都相當怪異，大約4年前常以「家裡欠債、工廠倒閉了」為由向友人借錢，可能是因為染上吸毒等惡習，才會向人借錢。

劉男昔日啦啦隊友們對於他犯下大錯，都感到很震驚，沒想到單純的啦啦隊選手竟然會成為殺人犯，但回想過去，因為他常常不明原因亂發脾氣，後來大家也很少與他聯繫。

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