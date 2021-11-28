進入2021年尾聲，深圳開發商面臨回款壓力，以各種「花式促銷」吸引購房者買房，成為年底深圳新房市場的新亮點。

大陸證券時報報導，許多開發商近期陸續推出不同程度的促銷活動，例如買房送名車「購車頭期款補貼」等。在羅湖水貝片區，一處正在銷售的新項目推出「以老帶新」活動，禮品包括減免1年物管費、名牌電器、五星級酒店住宿等。在龍崗吉祥地鐵口，有新房項目也不斷推出特價房單位。

此外，光明區是近幾年深圳樓市的熱門區域，多數新房都需要抽籤甚至「當天就賣光」，但現在也有新項目推出促銷活動。

而且報導指出，不僅民企賣力促銷，大型央企也在積極推銷。羅湖筍崗片區一處央企開發的商務公寓項目，正推出折扣活動以及贈送大額購物卡的活動。

此外不僅在深圳，據克而瑞監測的資料顯示，今年10月以來TOP30房企中有超九成房企在集團或區域層面推出了購房優惠活動。

但房產中介表示，房企雖然讓利，但拿出來做特惠的房子一般多少有些缺陷，例如在樓層位置和戶型方面通常不會太好，所以想買便宜的房子還要謹慎。