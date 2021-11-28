冬季南部進入枯水期，曾文水庫蓄水率跌破7成，台南市政府水利局提醒民眾，可多加取用在柳營、官田、安平、安南、仁德、永康等各水資源回收中心的回收水，做為路面清掃、澆灌花草等之用途，維持節水好習慣。

根據水利署南區水資源局統計，截至28日晚間10點，曾文水庫本日累積雨量2.0亳米；水位221.17公尺；蓄水量3.5億噸；蓄水率69.33％，是自今年下半年滿庫以來首度低於7成。

市府水利局表示，南部地區一旦進入冬季，降雨量驟減，水庫進水量相對減少，但用水量維持不變，水庫剩餘蓄水量必需支應後續春季、夏季用水，萬一遇到春雨不佳、空梅或無颱風登陸等情形，無充分進水，恐怕會面臨限水。

水利局說，經濟部水利署自9月起召開南部地區供水情勢檢討會議，依現況水情綜合評估，尚可穩定供應民生及產業用水，各水庫操作均優先引用川流水以維持水庫高水位，延長水庫可供水期程。

至於農業用水部分，水利局說，已請農水署嘉南管理處以最節約方式供灌，嘉南灌區今年2期作已完成供灌，相較計畫用水量，目前已節省約6700萬噸，市府將持續與南水局及農田水利署嘉南分署協調，做好農業用水管控。