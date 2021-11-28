中信兄弟前旅日左投呂彥青28日迎來台灣大賽初登板，他先發5局失1分，助隊以8比3奪下2連勝，奪下勝投的他自評70分，「原本希望能投到6、7局，但最後只投5局是比較可惜的地方。」接下來不論球隊賦予他什麼任務，他都會盡力去完成。
呂彥青此役共被敲8支安打，雖然安打數較多，但他努力控制在僅失1分，加上隊友開賽就給予火力支援，讓他投起來也更大膽一些，6局上續投，但被敲安後退場，最終繳出5局失1分的成績。
呂彥青表示，賽前一天才接到教練團賦予的先發任務，剛站上投手丘時還覺得有些緊張，「但投出第1球後就好了，感謝隊友們的火力支援，讓我投起來比較沒有壓力。」
雖然奪勝，但他認為自己的控球還是有些不理想，尤其變化球、內角球沒辦法控制到位，但他謹守著不要保送的原則，對於自己大賽初登板，呂彥青自評70分，「安打很多但用球數還可以，但原本希望能投到6、7局，最後只投5局是滿可惜的。」
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